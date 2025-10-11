Пострадавшие в «Крокусе» могут требовать от близких террористов возместить вред

Пострадавшие в результате теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске могут потребовать возмещения ущерба от родственников и других близких лиц нападавших.

Об этом сказано в тексте решения суда по иску одного из пострадавших, Александра Загоскина, к организатору концерта, с которым ознакомился ТАСС.

«Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такой деятельности», - сказано в документе.

Ранее Хорошевский суд Москвы не нашел оснований для удовлетворения иска Загоскина к организатору концерта группы «Пикник» ООО «МСМ». В ходе нападения террористов на зрителей и участников мероприятия он надышался угарным газом, ему потребовалась медицинская помощь. Загоскин требовал 1 млн рублей.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек, еще не менее 500 человек пострадали. Террористы были вооружены тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами с более 1,3 тыс. патронов к ним, а также ножами. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение ИГИЛ – «Вилаят Хорасан».

Источник: ТАСС