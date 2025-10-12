Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Его Величеству королю Испании Фелипе VI по случаю национального праздника Королевства Испания.
Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
В послании указано: "От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.
В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания".
