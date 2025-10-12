 Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании | 1news.az | Новости
Политика

First News Media11:19 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Его Величеству королю Испании Фелипе VI по случаю национального праздника Королевства Испания.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В послании указано: "От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания".

