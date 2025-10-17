Полиция задержала участников вооруженного инцидента в Ясамальском районе

В связи с вооруженным инцидентом, произошедшим вчера в Ясамальском районе, задержаны два человека.

Как сообщает пресс-служба МВД, 16 октября в полицию поступило сообщение о перестрелке на территории Ясамальского района. В инциденте были задействованы двое лиц, которые ранее привлекались к ответственности по различным статья Уголовного кодекса.

В результате оперативно-поисковых мер, проведенных сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые - 36-летний Эльгюн Джебраилов и 38-летний Руфат Газиев. У них обнаружены и изъяты пистолет марки «Макаров», 5 патронов и наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Источник: Report