В Армении закроют церковное ТВ

В повестку сегодняшнего заседания парламента включен вопрос лишения духовно-просветительского канала "Шогакат" вещания в общественном мультиплексе.

Согласно предлагаемым поправкам в закон "Об аудиовизуальных медиа", количество телеканалов общественного вещания сократится с трёх до двух: "Первый канал" — основной вещатель, и новостной "Лурер" (Вести), сообщают армянские СМИ.

В обосновании законопроекта говорится: "Анализ текущей ситуации показывает, что сохранение трёх общественных вещателей вызывает проблемы качества, в частности — сложности с распределением ресурсов между ними, дублирование контента в программах разных вещателей, сравнительно низкий уровень просмотров и доступности образовательных и культурных программ, а также затруднения в управлении и операционную неэффективность".

Правительство уже одобрило проект. В документе депутаты от ГД не указали, какой именно общественный телеканал планируется лишить эфира. Однако, учитывая высказывания представителей фракции "Гражданский договор" и активную антицерковную риторику властей, речь идет о телеканале "Шогакат", передают СМИ.