Пашинян: Мы должны заботиться об установившемся мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным «постоянно говорить, что мир между Арменией и Азербайджаном - это свершившийся факт».

Об этом премьер заявил во время обсуждения проекта закона о госбюджете 2026 года в парламенте Армении.

«Республика Армения не знает, что такое мир, поскольку находится в состоянии конфликта с первого дня своей независимости. Даже в относительно короткий период, предшествовавший обретению независимости, мы, по сути, жили в конфликтной среде.

Жить в условиях мира, иметь соразмерное условиям мира восприятие и мышление - непростая задача. Нам нужно очень внимательно подойти к решению данного вопроса, и это важный компонент в плане необходимости заботы о мире. Мы должны заботиться об установившемся мире, чтобы он становился крепче, институциональнее», - подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что армянское правительство работает над этим вопросом.

«Мы продолжаем работать с Азербайджаном, продолжаем работать по дипломатическим каналам. Имеются и контакты на различных уровнях», - сказал Пашинян.

