 У армянской армии нет задач, которые необходимо решать за пределами Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

У армянской армии нет задач, которые необходимо решать за пределами Армении

First News Media12:23 - Сегодня
У армянской армии нет задач, которые необходимо решать за пределами Армении

У армянской армии нет задач, которые необходимо решать за пределами международно признанной суверенной территории Республики Армения.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете Армении на 2026 год в парламенте.

«Мы считаем крайне важным, чтобы в повседневных рабочих разговорах мы трансформировали и переформулировали понятие «боеспособная армия» в «обороноспособная армия». Когда мы говорим «боеспособная армия», не уточняется, где может произойти потенциальное сражение. Для нас крайне важно подчеркнуть в этом контексте, что армянская армия должна быть обороноспособной, то есть должна быть способна защитить территориальную целостность, суверенитет и безопасность граждан Армении», — сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что согласно международному праву каждое государство обязано обеспечивать безопасность своих граждан, в том числе от возможного внешнего вмешательства.

Источник: Арменпресс

Поделиться:
256

Актуально

Общество

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

Политика

Опубликовано письмо Рамиза Мехтиева в Россию - ФОТОФАКТ

Политика

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Политика

Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Армения

Армения впервые за три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ

Мирзоян заявил о планах обсудить сотрудничество в рамках ЕАЭС

Число арестованных по делу о беспорядках в Гюмри выросло

У армянской армии нет задач, которые необходимо решать за пределами Армении

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

Роберт Кочарян проходит свидетелем по делу Сержа Саргсяна о продаже земель Минобороны

Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

Последние новости

Опубликовано письмо Рамиза Мехтиева в Россию - ФОТОФАКТ

Сегодня, 16:22

Эльман Насиров признал Лалезар своей дочерью: Выплачивал алименты в размере 850 манатов ежемесячно - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Юбилейный Baku Jazz Festival начался! - ФОТО

Сегодня, 16:10

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

Сегодня, 16:00

Армения впервые за три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ

Сегодня, 15:50

В Лачине пройдет очередная ярмарка труда

Сегодня, 15:43

В Баку состоится заседание азербайджано-белорусской межправкомиссии

Сегодня, 15:40

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Сегодня, 15:35

В Азербайджане требуют ужесточить наказание врача, арестованного из-из смерти пациентки

Сегодня, 15:32

В Физулинском районе будет реставрирован каравансарай «Гаргабазар»

Сегодня, 15:25

Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Сегодня, 15:20

Ramada Plaza Gence - «Хамсе Гянджи»: вдохновение, отражённое в гостеприимстве Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:05

Путин подписал закон о денонсации соглашения РФ и США

Сегодня, 15:00

Глава МИД РА: У нас очень интенсивный диалог с нашими турецкими партнерами

Сегодня, 14:48

В отношении телеканала MTV составлен и направлен в суд протокол

Сегодня, 14:43

Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

Сегодня, 14:25

Мирзоян заявил о планах обсудить сотрудничество в рамках ЕАЭС

Сегодня, 14:18

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Сегодня, 14:08

Трамп прибыл на встречу с императором Японии

Сегодня, 14:02

Еврокомиссар: При «Грузинской мечте» Грузия не войдет в ЕС даже в 2030 году

Сегодня, 13:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10