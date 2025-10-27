У армянской армии нет задач, которые необходимо решать за пределами Армении

У армянской армии нет задач, которые необходимо решать за пределами международно признанной суверенной территории Республики Армения.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете Армении на 2026 год в парламенте.

«Мы считаем крайне важным, чтобы в повседневных рабочих разговорах мы трансформировали и переформулировали понятие «боеспособная армия» в «обороноспособная армия». Когда мы говорим «боеспособная армия», не уточняется, где может произойти потенциальное сражение. Для нас крайне важно подчеркнуть в этом контексте, что армянская армия должна быть обороноспособной, то есть должна быть способна защитить территориальную целостность, суверенитет и безопасность граждан Армении», — сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что согласно международному праву каждое государство обязано обеспечивать безопасность своих граждан, в том числе от возможного внешнего вмешательства.

Источник: Арменпресс