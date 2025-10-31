Баку и Будапешт подтвердили приверженность углублению стратегического партнерства - ФОТО
Обмен мнениями по актуальной повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией проведен в кулуарах генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде между министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и Петером Сийярто.
Как сообщается на странице МИД Азербайджана в социальной сети Х, в частности министры двух стран обсудили политический диалог, экономическое и гуманитарное партнерство, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
Также Байрамов и Сийярто обсудили события в регионе и подтвердили взаимную приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя дружественными странами.
