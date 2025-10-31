В этом энергетическом напитке обнаружен опасный препарат - ФОТО

В ходе контрольных мероприятий, проведённых AQTA, в партиях энергетического напитка «Nitro Max», произведённого компанией «Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler» и импортированного из Турции ООО «Orxan 011», было обнаружена вещество силденафил, используемое в составе лекарственных средств.

По данному факту в соответствии с законодательством были приняты соответствующие меры, и принято решение о вывозе партий продукции за пределы таможенной территории или их уничтожении, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Отмечается, что силденафил используется для лечения некоторых заболеваний органов и систем. Без контроля врача оно может негативно влиять на жизнь и здоровье человека, вызывая серьёзные осложнения.

Приём силденафила может вызывать головные боли, жар и тошноту, а также сопровождаться внезапной потерей зрения или его помутнением, одышкой, болью в груди. Особенно опасен для людей, перенесших инсульт или инфаркт, а также имеющих серьёзные сердечные или печёночные заболевания.

Подчеркивается, что в соответствии с постановлением №34 Коллегии Министерства здравоохранения АР от 27 июля 2017 года, вещество включено в перечень лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний, требующих специфического лечения.

Согласно Закону АР «О безопасности пищевых продуктов», лекарственные средства не относятся к продуктам питания, поэтому их использование в составе пищевых продуктов запрещено - лекарственные средства должны приниматься только под контролем врача.