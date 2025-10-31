Изменяется схема движения маршрута №503 - ФОТО

Изменяется схема движения маршрута №503, соединяющего Сумгайыт и поселок Сарай с Бакинским международным автовокзалом.

С учетом пассажиропотока с 1 ноября автобусы маршрута №503 будут связывать город Сумгаыйт со станцией метро «20 Января», сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Маршрут, начинающийся на улице Зюльфю Гаджиева в городе Сумгайыт, заканчивается на улице Сейида Джафара Пишевари в столице.

Количество современных и экологически чистых автобусов на маршруте будет увеличено в соответствии с пассажирским спросом. Таким образом, на линии будет работать 21 автобус с интервалом 8–9 минут, обслуживая пассажиров.

Перевозки на маршруте осуществляются на безналичной основе. Стоимость проезда составляет 0,80 AZN.