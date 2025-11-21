Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международного союза электросвязи - ФОТО

21 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече подчеркивалось значение проходящей в Баку Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи. Проведение конференции в Азербайджане впервые в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии было расценено как значимое событие, и отмечалось, что в мероприятии приняли участие 2500 специалистов.

На конференции была отмечена важность открытия в Баку Регионального центра акселерации Международного союза электросвязи и выражена уверенность в том, что Центр станет ведущей платформой для инноваций и предпринимательства в регионе.

Участники обсудили последовательные меры, принимаемые в Азербайджане в области развития сектора ИКТ, информационной экономики и экономики знаний, искусственного интеллекта, расширения цифровой инфраструктуры и усиления борьбы с киберпреступностью.

Отмечалось, что Президент Азербайджанской Республики объявил развитие сектора ИКТ приоритетным направлением в нашей стране. В этом году были утверждены Концепция цифрового развития и Стратегия развития искусственного интеллекта на 2025-2028 годы.

Было доведено до внимания, что сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по охвату населения широкополосным интернетом на 100 процентов.

Было также отмечено, что развитие высоких технологий создало основу для реализации концепции «умный город/умное село», а также была представлена информация о широком применении уникальной и инновационной модели городского планирования, основанной на этой концепции, на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с Международным союзом электросвязи в области цифровой трансформации, кибербезопасности, электронного правительства и других областях.

Отмечалось, что применение международного опыта Международного союза электросвязи, особенно в сфере цифрового управления и развития цифровых навыков, будет полезным для нашей страны. В то же время, состоялись обсуждения по вопросам увеличения представительства представителей Азербайджана в руководящих органах и рабочих группах Международного союза электросвязи, в частности, продления членства нашей страны в Совете союза на очередной срок, а также по другим вопросам повестки двустороннего сотрудничества.