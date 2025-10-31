Главы аккредитованных в Азербайджане посольств и международных организаций посетили село Хоровлу Джебраильского района - ФОТО

Главы аккредитованных в Азербайджане посольств и международных организаций 31 октября посетили село Хоровлу Джебраильского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, они были проинформированы о строительно-восстановительных работах, проведенных в селе после освобождения от оккупации, и созданных здесь условиях.

Это 20-я по счету поездка представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории. В ней принимают участие в общей сложности более 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций. Участников поездки сопровождает помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.