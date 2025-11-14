Турецкий пожарный самолет потерпел крушение в Хорватии - ОБНОВЛЕНО

Названа возможная причина крушения в Хорватии пожарного самолета, принадлежащего Министерству сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции.

Как сообщает «CNN Türk», авария произошла, когда самолет вошел в слой облаков примерно на высоте 5 тысяч футов.

Из-за неблагоприятных погодных условий самолет не смог приземлиться в аэропорту Загреба и изменил маршрут.

Официальные лица министерства сообщили, что самолет был направлен в Хорватию для технического обслуживания.

Расследование происшествия продолжается.

23:20

Пожарный самолет, принадлежащий Главному управлению лесного хозяйства при Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции, потерпел крушение.

Как передают местные СМИ, об этом сообщили в министерстве.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что обломки самолета, пропавшего с радаров, были обнаружены вблизи города Сень в Хорватии.

В результате крушения пилот погиб.