Армения

В Ереване совершено вооруженное нападение на банк

18:05 - Сегодня
В Ереване совершено вооруженное нападение на банк

В Ереване совершено вооруженное нападение на один из филиалов банка ВТБ. Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Отмечается, что вооруженный мужчина ворвался в филиал банка по адресу Шинарарнени 25 (Строителей).

У него был плакат следующего содержания: "Если не вернете мои деньги, взорву все через 20 секунд".

До прибытия на место правоохранителей злоумышленник похитил крупную сумму и скрылся.

По данным издания, похищенная сумма превышает 1 миллион драмов.

