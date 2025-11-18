 Суд продлил арест миллиардеру Самвелу Карапетяну | 1news.az | Новости
Армения

Суд продлил арест миллиардеру Самвелу Карапетяну

First News Media11:53 - Сегодня
Суд продлил арест миллиардеру Самвелу Карапетяну

Антикоррупционный суд продлил арест главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну на два месяца.

Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

Защита Карапетяна подчеркивает, что оснований для продления ареста не было.

Кассационный суд 13 ноября отклонил жалобу защиты об освобождении бизнесмена. Также суд отклонил ходатайство прокуратуры, требующей признать обоснованность обвинения по деяниям экономического характера. То есть единственным обоснованным обвинением суд посчитал призывы к свержению власти.

Напомним, что С.Карапетян был арестован в июне после того, как публично поддержал Армянскую апостольскую церковь на фоне конфликта между духовенством и властями. Сам Карапетян вину не признал, назвав действия правительства политическим давлением. После его заявления в поддержку церкви премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в социальных сетях ряд жестких комментариев в адрес духовенства и благотворителей, что вызвало широкий общественный резонанс. Позднее против бизнесмена были выдвинуты новые обвинения в отмывании денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий либо влияния, обусловленного ими.

Источник: Sputnik Армения

