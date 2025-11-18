Зеленский направляется в Турцию для подготовки переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Турцию на переговоры.

Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Завтра - встречи в Турции», - написал Зеленский. По его словам, цель визитов - активизировать переговоры и предложить партнерам наработанные решения. Среди приоритетных задач - возобновление обменов и возвращение пленных. Зеленский подчеркнул, что приближение окончания конфликта остается первым приоритетом для Украины.