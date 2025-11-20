Пашинян: Процесс отстранения II Гарегина продолжается

Процесс «освобождения» Первопрестольного Святого Эчмиадзина начался, идет и неизбежно дойдет до своей конечной цели.

Об этом в беседе с журналистами 20 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заверил, что идея о духовном собрании на центральной площади Эчмиадзина остается в повестке. «Посмотрим, что будет», - добавил Пашинян, передают армянские СМИ. По его словам, озвучивание таких идей – это еще и диалог с обществом.

Глава кабмина отметил, что, знакомясь с идеями, люди выдвигают другие идеи, другие предложения. «Это не статичный процесс, это гибкий процесс. И не так, что каким-то решением что-то утвердили и все», - подчеркнул глава Правительства.

Никол Пашинян повторил, что победа правящей партии «Гражданский договор» на выборах в Вагаршапате дает импульс. «Я имел в виду то, что и написал ранее в социальных сетях», - пояснил он.