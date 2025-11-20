Американский баскетболист будет выступать за сборную Азербайджана

Сборная Азербайджана по баскетболу пополнилась новым игроком, за национальную команду в отборочных матчах ЕВРО-2029 будет выступать американец Уэсли Ван Бек.

Баскетболист, который на клубном уровне играет за испанский «Тенерифе», теперь сможет представить Азербайджан на международной арене.

Сборная начнёт свои отборочные игры с выездного поединка против Северной Македонии 27 ноября. Через три дня команда примет Люксембург на домашней площадке в Баку.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова