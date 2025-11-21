«Игра престолов» возвращается: Джордж Мартин анонсировал продолжение

Во вселенной «Игры престолов» грядут новые проекты, Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что HBO разрабатывает несколько сиквелов культового сериала.

Об этом писатель рассказал на фестивале Iceland Noir в Исландии, уточнив, что пока детали сюжетов остаются секретом.

Помимо уже известных приквелов - «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств» - фанаты могут рассчитывать на новые истории, действие которых будет происходить после финала оригинального шоу. Мартин подчеркнул, что работает над проектами совместно с командой сценаристов, что свидетельствует о масштабности планов канала.

Формат будущих сиквелов пока не раскрывается. Ранее обсуждался проект с участием Джона Сноу, над которым работал Кит Харингтон, но в 2024 году его закрыли. Тем не менее, поклонники не исключают, что персонаж может появиться в одном из будущих ансамблевых проектов.

Одновременно продолжается работа над новыми приквелами: в разработке находятся «Завоевание Эйгона», «Морская змея», «Золотая империя» и «10 000 кораблей». Некоторые из них уже получили зеленый свет, остальные находятся на стадии предпродакшена. Все проекты направлены на расширение истории Вестероса и углубление его лора.

Так, HBO активно укрепляет франшизу, «Дом дракона» продлен на четвертый сезон, а «Рыцарь семи королевств» получил второй сезон до премьеры. Согласно текущему плану, контент во вселенной «Игры престолов» будет выпускаться как минимум до 2028 года.

Источник: PeopleTalk

Джамиля Суджадинова