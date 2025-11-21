Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня начался визит представителей гражданского общества Армении в Азербайджан - ответный шаг после того, как 22 октября в Ереване побывала азербайджанская делегация.

Формат этого обмена является частью более широкой стратегии, претворяемой в жизнь в рамках мирной повестки, которая была утверждена после принятия совместной декларации лидеров Азербайджана и Армении при свидетельстве президента США 8 августа в Вашингтоне.

Дав старт диалогу в подобном формате, стороны продемонстрировали намерение развивать гуманитарный контакт, что может стать одним из краеугольных камней долгосрочной нормализации между двумя странами.

Когда в конце октября азербайджанская делегация отправилась в Ереван, это стало знаковым событием: впервые представители экспертного и медиасообществ, а также НПО Азербайджана участвовали в двустороннем круглом столе без посредников, причем не на территории какого-то третьего государства, а непосредственно в армянской столице, что было немыслимо еще каких-то пару месяцев назад.

На встрече обсуждались гуманитарные вопросы, экономические возможности, логистические перспективы и меры по укреплению доверия.

Важным моментом этого визита стала встреча азербайджанской делегации с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, который подчеркнул важность вовлечения в диалог разных слоев общества двух стран, заявив, что участие гражданских активистов способствует укреплению мира.

Оценки от азербайджанской стороны после этого визита были весьма оптимистичны. Ведь за 30 лет никогда еще встречи в подобном формате без посредников не проводились. Стороны получили возможность открыто поговорить о чаяниях, проблемах и эмоциях в их странах после многолетнего конфликта. При этом акцент был сделан не на политических противоречиях, а на перспективах экономического взаимодействия и конструктивного гуманитарного сотрудничества между представителями азербайджанского и армянского обществ.

В целом из прозвучавших оценок можно сделать такой вывод, что члены азербайджанской делегации воспринимают такой формат не как эпизодическое мероприятие, а как основу для системной работы: диалог именно гражданского общества, не замещающий, но дополняющий официальные каналы, может стать устойчивым инструментом сближения.

Теперь, когда делегация из Армении прибыла в Азербайджан, важно видеть в этом не просто ответный визит устоявшейся переговорной группы, а более широкое выражение народной дипломатии. Эти визиты - не протокольные встречи из категории на уровне официальных лиц, а встречи людей, которые могут говорить друг с другом не о лозунгах, а о проблемах, страхах и возможностях. Они дают шанс выстроить мосты доверия, основанные на реальных контактах, на совместных проектах и на понимании, что жизнь мира состоит как из подписанных деклараций, так и из ежедневных инициатив граждан.

Такой подход может оказаться особенно значимым сейчас, когда после Вашингтонских договоренностей от 8 августа стороны стремятся перейти от декларативных жестов к практическим действиям.

Прямое взаимодействие гражданских активистов создает среду, в которой можно обсуждать экономические связи, логистические коридоры, гуманитарную помощь, культурные обмены - и все это не «на бумаге», а в жизни. Именно поэтому следует надеяться, что состоявшийся обмен визитами – это не разовая акция, а начало регулярного диалога, который в дальнейшем возможно будет охватывать не только столичную повестку, но и отдельные регионы обеих стран.

Визит представителей армянского гражданского общества в Азербайджан сегодня логически вытекает из октябрьской встречи: это продолжение, дополняющее первый шаг. Он показывает, что есть готовность поддерживать это сотрудничество, идти дальше, превращать идею «мягкой дипломатии» в практику - когда не только политики, но и простые граждане становятся «послами» мира. Такой обмен помогает формировать атмосферу, в которой доверие выстраивается постепенно и органично. Противостояние из прошлого может сменяться сотрудничеством, когда люди слышат друг друга, когда они обсуждают конкретные темы, а не просто участвуют в «дежурных» встречах.

Нельзя недооценивать символизм таких визитов: они демонстрируют обществам двух стран, что нормализация отношений - это не просто инструмент внешней политики, но дело людей, которые живут в этих странах, которые хотят мира, стабильности и возможностей. Народная дипломатия, основанная на активной гражданской позиции, на инициативности НПО и экспертных кругов, способна укрепить доверие там, где официальные процессы могут двигаться медленно или сталкиваться с сопротивлением.

В конечном счете, именно такие встречи - тихие, но значимые - могут заложить основу для изменения восприятий и поведения, когда по обе стороны границы граждане будут видеть в друг друге не враждебную страну, а партнеров, с которыми можно строить будущее.

В этом смысле сегодняшний ответный визит армянских представителей гражданского общества вполне можно назвать осознанным шагом в сторону более устойчивого, более человечного мира, в котором роль простых людей не ограничивается наблюдением, а превращается в активное участие.

