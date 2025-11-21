Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Официальная Москва выражает искреннее сожаление по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанского посольства в Киеве в результате российской ракетной атаки по украинской столице.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин на прошедшей в пятницу встрече с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым.

По сообщению пресс-службы МИД РФ, в ходе беседы было отмечено, что полученное 14 ноября соответствующее обращение азербайджанской стороны было внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах.

«Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося. Вместе с тем по результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК «Патриот», - говорится в сообщении.

М.Галузин утверждал, что в ходе проведения так называемой «специальной военной операции» ВС России наносят удары по «законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве».

«При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств. В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе беседы был также подтвержден обоюдный настрой на продолжение развития двусторонних связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года. Обсужден график контактов на высшем и высоком уровнях. Констатированы успехи в продвижении двустороннего экономического сотрудничества, важность возобновления культурно-гуманитарных связей в полном объеме.

«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня – 1 июля этого года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений», - отмечается в сообщении.

Отдельно была затронута региональная тематика, включая возможное содействие российской стороны азербайджано-армянской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. Рассмотрены вопросы поддержания ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества «3+3».

Напомним, что 14 ноября в МИД Азербайджана был вызван посол РФ в республике Михаил Евдокимов.

Послу был высказан жесткий протест в связи с тем, что одна из ракет типа «Искандер» упала на территорию посольства Азербайджана во время атак на Киев около 1:00 ночи 14 ноября. Послу была вручена соответствующая нота.

До сведения российского дипломата было доведено, что в результате взрыва была полностью разрушена часть ограды территории посольства, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства, нанесен серьезный ущерб территории диппредставительства.

Было подчеркнуто, что подобные ракетные атаки, противоречащие нормам и принципам международного права, происходили и ранее.

15:10

РФ выражает искреннее сожаление по поводу инцидента с азербайджанским посольством в Киеве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.