Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Казахстан важен для Армении в контексте мирного процесса с Азербайджаном.

Об этом заявил находящийся в Казахстане с официальным визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Казахстан очень важен для нас, потому что в это значимое время у нас была возможность провести встречи в Алматы между нашим министром иностранных дел и министром иностранных дел Азербайджана. Это очень многое значит для нас. Не секрет, что мир между Арменией и Азербайджаном основывается на Алматинской декларации, которая имеет конкретное политическое значение и символизм», — сказал он.

Источник: Tengrinews