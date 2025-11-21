В Баку задержаны две женщины по подозрению в кражах золота и денег
В Сабаильском районе Баку полиция задержала двух женщин, подозреваемых в совершении краж различного характера.
Как сообщает 1News.az, по информации правоохранительных органов, из дома жителя поселка Бадамдар были похищены золотые украшения на сумму около 50 тысяч манатов. В ходе расследования сотрудники 41-го отделения полиции Сабаильского РУП установили причастность к преступлению 50-летней М.Абдуллаевой, которая работала в этом доме в качестве домработницы.
Следствие выяснило, что похищение украшений происходило частями в разное время.
Кроме того, сотрудники 9-го отделения полиции задержали 21-летнюю Н.Исмаилову, подозреваемую в краже наличных денег и банковских карт у двух граждан на общую сумму 2470 манатов.
Расследование обоих эпизодов продолжается.