В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки

Эксперты не обнаружили следов взрывчатки в турецком военном самолёте, потерпевшем крушение в Грузии и приведшем к гибели 20 военных, сообщила газета Sabah со ссылкой на отчёт криминалистической лаборатории жандармерии.

Министерство обороны Турции ранее сообщило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии. В результате катастрофы погибли 20 военных. В администрации президента Турции подчеркивали, что расследование проводится с особой тщательностью.

По данным издания, специалисты провели комплексный анализ обломков самолёта.

"В связи с крушением военного транспортного самолёта криминальная лаборатория жандармерии также подготовила отчёт. Согласно полученным Sabah сведениям, в документе говорится, что "в ходе расследования не было обнаружено следов взрывчатых веществ", - пишет газета.

