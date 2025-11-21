От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

В Насиминском районе Баку сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении краж из коммерческих и частных объектов.

Как сообщает 1news.az, по данным правоохранительных органов, в вечерние часы неизвестное лицо похитило 20 тысяч манатов из одной из туристических компаний района. В ходе расследования подозреваемым был признан Ш.Гусейнов, который, как выяснилось, ранее похитил также 620 манатов из магазина, принадлежащего другому гражданину.

Кроме того, сотрудники полиции задержали Ш.Гасанова, подозреваемого в краже 540 манатов из частной клиники.

Расследование обоих случаев продолжается.

Джамиля Суджадинова