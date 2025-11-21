Токаев: Казахстан заинтересован в проекте TRIPP

Казахстан заинтересован в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP».

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей СМИ, передает агентство Kazinform.

По словам Токаева, важной темой обсуждения стало расширение партнерства в сферах промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, строительства и других областях. Приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспортно-транзитной отрасли.

«Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов. Казахстан поддерживает инициативу Армении «Перекресток мира» в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP». Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север – Юг отвечает интересам обеих стран, – заявил глава государства.