Спикер парламента Грузии: Украина не может ни продолжать, ни закончить конфликт

Украина находится в сложном положении. Она не может ни закончить войну, ни продолжать, заявил журналистам председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Сегодня Украина находится в сложном положении. Власти Украины не могут ни продолжать войну, ни закончить. Это является самым большим вызовом, так как все эти перипетии и война оказались в тупике. Выход в качестве продолжения войны - тяжел, сложным является и завершение войны», - сказал Папуашвили, напомнив о прозвучавших в пятницу словах Владимира Зеленского о том, что Украина находится перед сложным выбором.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Источник: ТАСС