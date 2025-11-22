Эрдоган: Для оживления глобальной торговли необходимы новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны G20 взять на себя большую ответственность для создания более инклюзивной и справедливой глобальной экономики.

В своём выступлении на саммите G20 Эрдоган отметил необходимость сильного международного сотрудничества, новых политических инструментов и устойчивых цепочек поставок для оживления мировой торговли.

«Для оживления глобальной торговли необходимы сильное международное сотрудничество, новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок. Мы поддерживаем подход, основанный на справедливом и равноправном отношении, особенно в процессе реструктуризации долгов стран с низким уровнем доходов. Призываю все страны G20 взять на себя большую ответственность в создании более инклюзивной глобальной экономики, в которой никто не отставал», — заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что высоко оценивает прогресс, достигнутый в процессе реструктуризации долгов Ганы и Эфиопии в рамках Совместной рамочной программы G20.

Источник: АПА