Украина и США проведут в Швейцарии консультации по мирному плану

Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Умеров в телеграм-канале.

Он заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который «прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов».