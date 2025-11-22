 Украина и США проведут в Швейцарии консультации по мирному плану | 1news.az | Новости
Украина и США проведут в Швейцарии консультации по мирному плану

First News Media17:03 - 22 / 11 / 2025
Украина и США проведут в Швейцарии консультации по мирному плану

Представители США и Украины в ближайшие дни проведут в Швейцарии консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Умеров в телеграм-канале.

Он заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который «прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов».

