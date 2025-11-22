В Иране деноминируют нацвалюту

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о деноминации валюты.

Как Tasnim, об этом говорится в сообщении администрации президента.

"В целях реализации статьи 123 конституции Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан уведомил Центральный банк о вступлении в силу поправки к пункту (а) статьи 58 Закона о Центробанке, (предусматривающей деноминацию национальной валюты - ред.)", - говорится в заявлении.

Ранее Совет стражей конституции Ирана не счел постановление об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты противоречащим конституции страны.

Источник: Report