Арестован арендатор Lake Hotel

В Бинагадинском районе арестовано должностное лицо, обвиняемое в гибели четырех работников отеля.

По факту гибели работников Lake Hotel, расположенного на шоссе Хырдалан–Бинагади, было возбуждено уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, что Джавидан Мурадлы (1997 г.р.), Эмиль Гулиев (2005 г.р.), Элтадж Алиев (2006 г.р) и Акбер Зейналов (2007 г.р.) погибли в результате поражения электрическим током во время выполнения работ.

Источник: Report