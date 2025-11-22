Лидеры G20 высказались за активизацию усилий в защиту климата планеты

Лидеры Группы двадцати (G20) на саммите в Йоханнесбурге признали необходимость срочных и масштабных мер для предотвращения, минимизации и устранения потерь и ущерба, связанных с последствиями изменения климата.

Об этом говорится в принятой ими совместной декларации, хотя США, которые бойкотируют саммит, особо настаивали на недопущении принятия на встрече любых положений о защите климата планеты.

«Осознавая нашу лидирующую роль, мы подтверждаем наши твердые обязательства в достижении целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) путем укрепления полной и эффективной реализации Парижского соглашения, - подчеркнуто в ней. - Мы подтверждаем нашу приверженность и будем активизировать наши усилия для достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов/углеродной нейтральности к середине столетия или около этого времени».

Участники саммита согласились, что национальные пути справедливого энергетического перехода являются ключевыми факторами в деле защиты климата. Они также договорились поддерживать разработку и внедрение систем раннего предупреждения и мер по борьбе с последствиями климатических изменений, включая экстремальные погодные явления.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров «двадцатки».

Источник: ТАСС