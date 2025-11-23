На трассе Баку-Газах вновь возник затор - ВИДЕО

На 104-м километре дороги Баку-Газах в направлении Баку затруднено движение автотранспортных средств.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на сообщение Главного Управления Дорожной Полиции (ГУДП).

«Сотрудниками ГУДП принимаются все необходимые меры для устранения затора на дороге Баку-Газах, возникшего в связи с ремонтными работами.

Кроме того, на указанном участке дороги выделены многочисленные патрульные группы. Сотрудники Дорожной полиции работают в усиленном режиме для регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности», - указано в сообщении.