Одна из пострадавших при пожаре жильцов подключена к аппарату ИВЛ

Обнародовано состояние жильцов, пострадавших при пожаре, произошедшем в жилом доме в Ясамальском районе 21 ноября, которые были госпитализированы с различными степенями отравления дымом.

В ответ на запрос клинического медицинского центра «Qafqazinfo» сообщается, что ещё два человека, проходивших лечение в токсикологическом отделении центра, выписаны домой на амбулаторное лечение.

«Лечение 5 человек продолжается. Состояние 1 из них (женщины) оценивается как тяжёлое. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — говорится в сообщении.

