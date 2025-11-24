Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что устойчивое решение по Украине возможно в случае позитивной повестки и основы, удовлетворяющей все стороны.

"Соглашение будет возможно, если план (США - ред.) удовлетворит законные ожидания сторон и их потребности в безопасности, не вызывая новой нестабильности. Мы считаем, что компромисс возможен при наличии согласованных вопросов и позитивной повестки дня для начала переговоров. Если будет создана основа, удовлетворяющая всех, откроется путь к устойчивому решению. Начало переговоров по предложениям, которые откроют путь к справедливому и прочному миру, положительно повлияет на процесс. Как и раньше, когда Турция сыграла важную роль в Стамбуле, сегодня мы готовы продолжать ту же конструктивную позицию", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из ЮАР.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Источник: РИА Новости