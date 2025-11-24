Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Владимир Зеленский назвал нынешний этап переговоров с американцами "критическим моментом" и заявил о "политическом давлении" на Украину.

"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления", - сказал он в видеообращении к украинцам, передают украинские СМИ.

Зеленский заявил, что в работе с американскими партнерами Киев будет искать компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину.