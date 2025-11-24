Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Президент США Дональд Трамп ожидает "что-то хорошее" в переговорах по урегулированию на Украине.

"Неужели действительно возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", - написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее американская администрация заявила о подготовке соглашения по разрешению конфликта в Украине.

Там отметили, что его пока не будут детально обсуждать, так как разработка все еще продолжается.

Россия открыта к предложениям по переговорам и работе на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже, заявили в Кремле.