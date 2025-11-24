 В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence | 1news.az | Новости
В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

First News Media16:15 - Сегодня
В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

6 декабря в 19:00, при поддержке генерального спонсора High Park Residence, престижный клуб Jolli Joker распахнёт двери для одного из самых ожидаемых музыкальных вечеров года - концерта «Unudulmaz Maestro» (Незабываемый Маэстро), посвящённого 85-летию легендарного Вагифа Мустафазаде.

Вагиф Мустафазаде - имя, которое навсегда вписано в мировую историю джаза. Выдающийся пианист, композитор, лауреат Государственной премии, основоположник неповторимого направления джаз-мугам - он оставил наследие, которое продолжает вдохновлять музыкантов по всему миру.

Вечер организован Благотворительным фондом Вагифа Мустафазаде под руководством Афаг Алиевой, и обещает стать настоящим праздником для поклонников высококлассной музыки.

В программе - звезды азербайджанского и мирового джаза:

- группа RAST под управлением заслуженного артиста Рашада Гашимова

- пианист, заслуженный артист Шаин Новрасли – трио

- композитор и пианист, заслуженный артист Эмиль Афрасияб – трио

- участник "Евровидения", победитель конкурса "O səs Türkiyə" Эльнур Гусейнов — с группой

- певица, пианистка и композитор Aisel в сопровождении саксофониста Теймура Сулейманбейли и группы

- пианист Руслан Агабабаев (США)

- пианист и композитор Этибар Асадли - трио (Франция)

- исполнитель мугама Мурад Набизаде

Каждое выступление - это особая атмосфера, живой диалог музыкантов с наследием Великого Маэстро.

Искусство, вдохновлённое музыкой

Концерт будет сопровождать выставка картин члена Союза художников Азербайджана Бахрама Халилова, созданных под впечатлением от музыки Вагифа Мустафазаде. Это редкая возможность увидеть, как джаз превращается в живопись.

Для приобретения билетов пройдите по ссылке.

Официальный сайт High Park Residence https://www.highpark.az/

На правах рекламы

