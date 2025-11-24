В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

В многоэтажном здании, расположенном на улице Мирали Гашгая в Насиминском районе города Баку, произошел пожар в квартире.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям).

Было отмечено, что на место немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска ведомства.

В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.