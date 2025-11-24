Президент Азербайджана: Растущий потенциал тюркских государств диктует необходимость создания гибких механизмов сотрудничества

Растущий потенциал тюркских государств и их усиливающиеся день ото дня позиции на глобальной арене диктуют необходимость выдвижения более амбициозных целей, наращивания совместных усилий, углубления сотрудничества во всех сферах и создания его гибких механизмов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего 24 ноября в Баку Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

Глава государства подчеркнул, что впервые проводимый Форум солидарности неправительственных организаций стран членов Организации тюркских государств является важным шагом в этом направлении.