ЕС предлагает сохранить для Украины возможность вступления в НАТО

First News Media00:12 - Сегодня
ЕС предлагает сохранить для Украины возможность вступления в НАТО

Европа совместно с Украиной разработала собственный план прекращения войны, который основан на предложении США, но отличается от него рядом ключевых положений.

Европейский план из 24 пунктов "гораздо больше поддерживает Украину, признавая огромные жертвы, которые она понесла во время конфликта".

Основные положения европейско-украинского плана:

  1. После прекращения войны создаются специальные меры для соблюдения мира и безопасности.
  2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня на суше, в воздухе и на море.
  3. Немедленно начинаются переговоры по мониторингу со стороны третьих стран.
  4. Союзники Украины под руководством США будут вести дистанционный мониторинг с использованием спутников и БПЛА.
  5. Стороны смогут подавать отчеты о нарушениях через специальный механизм.
  6. Россия должна вернуть всех перемещенных украинских детей под контролем третьих стран.
  7. Проводится обмен военнопленными по формуле "всех на всех", Кремль освобождает всех гражданских заключённых Украины.
  8. Территориальные переговоры будут вестись исходя из текущей линии соприкосновения на фронте.
  9. После завершения войны стороны совместно обеспечат гуманитарную помощь пострадавшим регионам.
  10. Суверенитет Украины подтверждается, нейтралитет исключён.
  11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая аналог статьи 5 Устава НАТО.
  12. Не накладываются ограничения на Вооружённые силы Украины и оборонную промышленность.
  13. Гарантами безопасности выступают европейские страны и другие заинтересованные государства.
  14. Украина имеет право размещать силы союзников на своей территории.
  15. Вступление в НАТО возможно с согласия всех членов альянса.
  16. Украина вступает в Европейский Союз.
  17. Украина остаётся безъядерным государством.
  18. Любые территориальные вопросы обсуждаются только после полного прекращения огня и согласования.
  19. Россия и Украина обязуются не менять территориальные соглашения силой.
  20. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, обеспечивается беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
  21. Никаких ограничений на экономическое сотрудничество Украины и её партнёров нет.
  22. Украина получит компенсацию, в том числе за счет замороженных активов России.
  23. Санкции против РФ могут постепенно смягчаться после достижения устойчивого мира, но восстанавливаются при нарушении соглашения.
  24. Все страны ОБСЕ проведут переговоры по европейской безопасности.

Ключевые отличия европейского плана от плана США:

  1. Убрано требование о нерасширении НАТО.
  2. Численность Вооружённых сил Украины увеличена до 800 тысяч (в плане США - 600 тысяч).
  3. Украина может вступить в НАТО при консенсусе всех членов; убраны ограничения и обязательства по Конституции.
  4. Мирное размещение НАТО возможно; убраны запреты на присутствие войск союзников.
  5. Гарантии безопасности США прописаны юридически и конкретно (аналог статьи 5 Устава НАТО).
  6. Отмена требования к Украине отказаться от дальнобойного оружия.
  7. Восстановление Украины осуществляется за счет партнеров и замороженных активов России, а не по американскому сценарию.
  8. Мониторинговая группа включает Украину и европейские страны, а не США и РФ.
  9. Отвергнуты американские требования по "расизму, образовательным программам, нацистской идеологии"; Украина соблюдает правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.
  10. Территориальные переговоры начинаются с линии соприкосновения; исключено признание территорий российскими.
  11. Время выборов в Украине не зафиксировано.
  12. Отвергнута амнистия для российских военных за военные преступления.

Источник: Report

343

