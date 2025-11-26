 Trendyol объявляет о досрочном достижении 70% своей цели углеродной нейтральности к 2040 году в третьем отчёте об устойчивом развитии | 1news.az | Новости
Trendyol объявляет о досрочном достижении 70% своей цели углеродной нейтральности к 2040 году в третьем отчёте об устойчивом развитии

First News Media15:58 - Сегодня
100% возобновляемая энергия на складах и в офисах Trendyol.

Trendyol полностью переходит на электроэнергию из возобновляемых источников, сертифицированную по системе I-REC, более чем в 300 офисах, центрах распределения и сортировки. Благодаря этому переходу компания досрочно достигнет примерно 70% своей цели углеродной нейтральности к 2040 году для собственных операций.

Как ведущая платформа электронной коммерции в Турции и одна из крупнейших в мире, Trendyol опубликовала Отчёт об устойчивом развитии за 2024 год, в котором представлены ускоренные результаты её стратегии устойчивости и ключевые приоритеты на будущее. Отчёт демонстрирует, что Trendyol движется в соответствии с дорожной картой достижения нулевых выбросов к 2040 году. Важным шагом компания объявила завершение перехода на использование электроэнергии, производимой исключительно из возобновляемых источников и сертифицированной по системе I-REC, более чем в 300 офисах, центрах распределения и сортировки. В этом контексте Trendyol стремится минимизировать своё воздействие на окружающую среду, отдавая приоритет электричеству, произведённому из солнечной и ветровой энергии, несмотря на то, что система может сертифицировать различные виды возобновляемой энергии, включая гидроэнергию. Благодаря такому подходу компания достигнет почти 70% своей цели углеродной нейтральности к 2040 году для собственных операций раньше запланированного срока.

Генеральный исполнительный директор Trendyol Group Эрдэм Инан подчеркнул, что устойчивое развитие является одним из ключевых приоритетов Trendyol: “В Trendyol мы с самого первого дня идём вперёд уверенно, в рамках нашего пути устойчивого развития, включающего цели углеродной нейтральности к 2040 году, и используем возможности технологий и инноваций, чтобы создавать долгосрочную ценность для общества и мира. В этом году мы достигли трёхлетнего рубежа нашей стратегии устойчивости и переоценили первоначально поставленные цели. В течение 2024 года мы сосредоточились на решениях, поддерживаемых ИИ, в таких областях, как аналитика данных, эффективность цепочек поставок и управление энергопотреблением, и предприняли позитивные шаги для сокращения нашего воздействия на окружающую среду. Мы рассматриваем достигнутый уровень не как конечную точку, а как начало нового этапа. В основе этого подхода лежит понимание того, что устойчивость - это динамичное путешествие, требующее постоянного анализа и корректировки по мере изменения потребностей и рисков. Мы будем продолжать обновлять нашу стратегию в будущем, чтобы соответствовать меняющимся условиям, ожиданиям заинтересованных сторон и глобальным требованиям”.

В своём третьем отчёте об устойчивом развитии Trendyol заявила, что сохранила эффективность по выбросам углерода за прошедший год, несмотря на продолжающийся рост операционной деятельности. Платформа теперь перерабатывает 99% своих отходов и использует упаковочные сумки, содержащие не менее 50% переработанного пластика.

Ассортимент товаров платформы, ориентированный на устойчивые продукты, также быстро расширяется. В 2024 году более 520 000 товаров, соответствующих критериям устойчивого производства, были доставлены клиентам под маркой Trendyol Care, что представляет собой рост коллекции на 225%.

Благодаря подходу двойной существенности Trendyol собрала отзывы всех заинтересованных сторон и определила 20 приоритетных экологических и социальных тем, обновив соответствующим образом свою стратегию устойчивого развития.

Компания также представила конкретные обязательства в своей долгосрочной экологической дорожной карте. Trendyol стремится достичь углеродной нейтральности в собственных операциях к 2040 году, а во всей своей цепочке создания стоимости, включая всех деловых партнёров и поставщиков, к 2050 году. Компания планирует получить сертификат «ноль отходов» для всех логистических центров и обеспечить, чтобы вся розничная упаковка поступала от сертифицированных поставщиков. В области устойчивого производства Trendyol ставит цель к 2030 году достичь того, чтобы 20% её продукции изготавливалось из сертифицированных или запатентованных материалов.

Подготовленный в соответствии со стандартами отчётности GRI 2021, отчёт охватывает такие темы, как сокращение выбросов углерода, устойчивое производство, управление отходами и упаковкой, социальные инициативы и долгосрочное видение Trendyol в области устойчивого развития.

Что такое I-REC (Сертификат возобновляемой энергии)?

Разработанная организацией RECs International система I-REC (Сертификат возобновляемой энергии) является международной системой сертификации, подтверждающей производство электроэнергии из возобновляемых источников. Каждый сертификат соответствует 1 МВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников, позволяя организациям прозрачно отслеживать и сообщать об экологическом воздействии своего энергопотребления. Документируя использование возобновляемой энергии в соответствии с международными стандартами, компании поддерживают свои усилия по снижению углеродного следа.

Подход Trendyol к созданию позитивного воздействия

Trendyol ставит цель создавать позитивное воздействие на природу, общество и всех заинтересованных сторон в центр своей стратегии устойчивости. Такой подход позволяет компании вносить вклад не только в экосистему торговли, но и в широкий спектр социальных сфер.

Trendyol также стремится перенести этот подход на международные рынки, расширяя своё долгосрочное позитивное воздействие. Компания также поддерживает различные проекты в области охраны окружающей среды и социального воздействия в Азербайджане.

