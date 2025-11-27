Айдан Шенер понесла тяжелую утрату - ФОТО

Звезда сериала «Королек - птичка певчая» Айдан Шенер сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram о личной трагедии - её отец, Незир Шенер, скончался после длительного лечения в больнице.

В Instagram 62-летняя турецкая актриса опубликовала несколько архивных фотографий отца с комментарием: «Мой красавчик. Моя первая любовь... Мой попутчик, дорогой папа. Прощай. Пусть твое место будет в раю».

Под постом поклонники актрисы оставили множество комментариев с соболезнованиями и словами поддержки.

Напомним, что Айдан Шенер стала известна на весь мир ролью Фериде в экранизации одной из самых знаменитых книг о любви Решада Нури Гюнтекина «Королёк - птичка певчая». Роман был признан мировой классикой. Таким же знаменитым стал он и на экране. Ещё одним известным фильмом актрисы стал «Млечный путь», где А.Шенер исполнила роль главной героини Зюляль.

Читайте по теме:

Айдан Шенер: «Огни ночного Баку я не забуду никогда…»

Айдан Шенер: «Я всегда хотела вернуться в Баку»

Турецкая актриса Айдан Шенер на съемках в Масаллы – ФОТО

Обиженную Айдан Шенер перехватили азербайджанцы – Газета Sabah