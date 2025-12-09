На Государственное радио Азербайджана назначен новый директор

В Государственном радио Азербайджана произошли кадровые изменения.

По приказу председателя ЗАО «Телевидение и Радиовещание Азербайджана» (AzTV) Ровшана Мамедова Биллура Аслангызы, ранее исполнявшая обязанности руководителя радиопроекта, назначена директором организации.

Также сообщается, что до работы в системе AzTV Биллура Аслангызы занимала должности в Международном центре мультикультурализма и работала на телеканалах ATV и Xəzər TV.