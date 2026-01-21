В Баку обсудили угрозу дезинформации в глобальном и национальном контексте - ФОТО

В Баку прошли общественные обсуждения на тему «Дезинформация как одна из самых серьёзных угроз в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана» прошло в Баку.

21 января при поддержке Азербайджанского форума неправительственных организаций, Агентства по развитию медиа и Совета прессы Азербайджана состоялось общественное обсуждение на тему «Дезинформация как одна из самых серьёзных угроз в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана».

Как сообщает 1news.az, председатель Правления Азербайджанского форума неправительственных организаций Рамиль Искендерли заявил, что в эти дни в Давосе Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал «Отчёт о глобальных рисках» (Global Risks Report), согласно которому, дезинформация и фейковые новости признаны главным риском для Азербайджана в 2026 году. В документе также отмечается, что дезинформация представляет серьёзную угрозу и в глобальном масштабе.

«В современном мире дезинформация превратилась в системную угрозу, которая затрагивает не только информационное пространство, но и общественную стабильность, отношения государства и граждан, а также демократические институты. В этой сфере гражданское общество должно быть особенно внимательным, своевременно разоблачать ложную информацию и препятствовать её распространению. Признание Всемирным экономическим форумом дезинформации главным риском для Азербайджана - это серьёзный сигнал. Поэтому Азербайджанский форум неправительственных организаций совместно с партнёрскими структурами и при участии представителей гражданского общества решил организовать это общественное обсуждение», - отметил Рамиль Искендерли.

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли отметил, что угрозы дезинформации растут по всему миру, а современные социальные медиа-платформы стали основным каналом её распространения: «В борьбе со всеми проявлениями дезинформации у Азербайджана есть твёрдая политическая воля. Однако в этом процессе самой сильной «оружейной системой» являются общественная бдительность, медиаграмотность и высокий интеллектуальный уровень общества».

Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид подчеркнул, что соблюдение медиа-участниками «Правил этического поведения журналистов Азербайджана» крайне важно и может послужить положительным примером для активных пользователей социальных сетей: «В первом принципе правил сказано, что высшей целью журналистики является распространение правды, а объективность - главный критерий профессионализма. В целом соблюдение всех принципов правил является важной опорой для защиты общества от тенденций дезинформации».

В рамках общественного обсуждения на тематических сессиях были представлены различные подходы к анализу дезинформации.

Выступая на тему «Влияние на общественное мнение поддельных изображений, видео и сетей ботов, созданных с помощью искусственного интеллекта», председатель Общественного объединения «Поддержка инновационных инициатив в медиа» Мушфиг Алескерли обратил внимание на побочные эффекты этих технологий и новые риски, которые они создают с точки зрения информационной манипуляции.

В сессии на тему «Роль НПО в повышении медиаграмотности граждан и общественном просвещении против дезинформации в социальных медиа» свои идеи о механизмах общественного контроля в этой сфере представили руководитель Международного Евразийского медиа фонда Умуд Рагимоглу и председатель Общественного объединения «Поддержка информационных и социальных инициатив» Джасарет Гусейнзаде.

В сессии на тему «Гибридные угрозы против Азербайджана, геополитические аспекты информационной войны и превентивные меры» член Правления Азербайджанского форума неправительственных организаций Заур Ибрагимли и председатель Общественного объединения «Центр социальных инициатив» Сянан Наджафов подчеркнули расширение масштабов гибридных угроз в глобальном контексте и появление новых форм их проявления.

В сессии на тему «Региональная динамика дезинформации: опыт Глобального Юга и тюркского мира» генеральный секретарь Платформы НПО стран-тюркских государств, депутат Азер Аллахверенов подчеркнул, что для тюркского мира координированная деятельность в информационном пространстве имеет стратегическое значение.

Представитель Секретариата Платформы НПО Глобального Юга Фуад Керимли рассказал о последствиях дезинформации в странах Глобального Юга. Он отметил, что низкий уровень цифровой грамотности, неполное охватывание местных языков в системах искусственного интеллекта и нехватка технологических ресурсов усиливают влияние дезинформации в этом регионе.

Отметим, что Азербайджанский форум неправительственных организаций продолжит проводить общественные обсуждения по актуальным для общества вопросам.

