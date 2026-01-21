 В Баку обсудили угрозу дезинформации в глобальном и национальном контексте - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку обсудили угрозу дезинформации в глобальном и национальном контексте - ФОТО

Феликс Вишневецкий14:28 - Сегодня
В Баку обсудили угрозу дезинформации в глобальном и национальном контексте - ФОТО

В Баку прошли общественные обсуждения на тему «Дезинформация как одна из самых серьёзных угроз в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана» прошло в Баку.

21 января при поддержке Азербайджанского форума неправительственных организаций, Агентства по развитию медиа и Совета прессы Азербайджана состоялось общественное обсуждение на тему «Дезинформация как одна из самых серьёзных угроз в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана».

Как сообщает 1news.az, председатель Правления Азербайджанского форума неправительственных организаций Рамиль Искендерли заявил, что в эти дни в Давосе Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал «Отчёт о глобальных рисках» (Global Risks Report), согласно которому, дезинформация и фейковые новости признаны главным риском для Азербайджана в 2026 году. В документе также отмечается, что дезинформация представляет серьёзную угрозу и в глобальном масштабе.

«В современном мире дезинформация превратилась в системную угрозу, которая затрагивает не только информационное пространство, но и общественную стабильность, отношения государства и граждан, а также демократические институты. В этой сфере гражданское общество должно быть особенно внимательным, своевременно разоблачать ложную информацию и препятствовать её распространению. Признание Всемирным экономическим форумом дезинформации главным риском для Азербайджана - это серьёзный сигнал. Поэтому Азербайджанский форум неправительственных организаций совместно с партнёрскими структурами и при участии представителей гражданского общества решил организовать это общественное обсуждение», - отметил Рамиль Искендерли.

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли отметил, что угрозы дезинформации растут по всему миру, а современные социальные медиа-платформы стали основным каналом её распространения: «В борьбе со всеми проявлениями дезинформации у Азербайджана есть твёрдая политическая воля. Однако в этом процессе самой сильной «оружейной системой» являются общественная бдительность, медиаграмотность и высокий интеллектуальный уровень общества».

Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид подчеркнул, что соблюдение медиа-участниками «Правил этического поведения журналистов Азербайджана» крайне важно и может послужить положительным примером для активных пользователей социальных сетей: «В первом принципе правил сказано, что высшей целью журналистики является распространение правды, а объективность - главный критерий профессионализма. В целом соблюдение всех принципов правил является важной опорой для защиты общества от тенденций дезинформации».

В рамках общественного обсуждения на тематических сессиях были представлены различные подходы к анализу дезинформации.

Выступая на тему «Влияние на общественное мнение поддельных изображений, видео и сетей ботов, созданных с помощью искусственного интеллекта», председатель Общественного объединения «Поддержка инновационных инициатив в медиа» Мушфиг Алескерли обратил внимание на побочные эффекты этих технологий и новые риски, которые они создают с точки зрения информационной манипуляции.

В сессии на тему «Роль НПО в повышении медиаграмотности граждан и общественном просвещении против дезинформации в социальных медиа» свои идеи о механизмах общественного контроля в этой сфере представили руководитель Международного Евразийского медиа фонда Умуд Рагимоглу и председатель Общественного объединения «Поддержка информационных и социальных инициатив» Джасарет Гусейнзаде.

В сессии на тему «Гибридные угрозы против Азербайджана, геополитические аспекты информационной войны и превентивные меры» член Правления Азербайджанского форума неправительственных организаций Заур Ибрагимли и председатель Общественного объединения «Центр социальных инициатив» Сянан Наджафов подчеркнули расширение масштабов гибридных угроз в глобальном контексте и появление новых форм их проявления.

В сессии на тему «Региональная динамика дезинформации: опыт Глобального Юга и тюркского мира» генеральный секретарь Платформы НПО стран-тюркских государств, депутат Азер Аллахверенов подчеркнул, что для тюркского мира координированная деятельность в информационном пространстве имеет стратегическое значение.

Представитель Секретариата Платформы НПО Глобального Юга Фуад Керимли рассказал о последствиях дезинформации в странах Глобального Юга. Он отметил, что низкий уровень цифровой грамотности, неполное охватывание местных языков в системах искусственного интеллекта и нехватка технологических ресурсов усиливают влияние дезинформации в этом регионе.

Отметим, что Азербайджанский форум неправительственных организаций продолжит проводить общественные обсуждения по актуальным для общества вопросам.

Читайте по теме:

Натиг Мамедли: «Азербайджан находится в центре атаки дезинформации»

Рашад Меджид: «Принимаются меры против фейковых новостей об Азербайджане»

Эта картинка нуждается в проверке! Этика ИИ в современной медиасреде

Поделиться:
234

Актуально

Мнение

Почему азербайджанская политика оказалась устойчивой в эпоху глобальной ...

Общество

Пожар на проспекте Зии Буниятова потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Общество

Вернувшейся в Ханкенди первой группе переселенцев вручены ключи от квартир - ФОТО ...

Общество

Пожар на проспекте Зии Буниятова потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На линии Сумгайыт-Баку у экспресс-поездов появилась новая остановка

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Кутаб с «сюрпризом»: в Сураханы в мясе нашли ДНК лошади - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Ветер усилится, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом Пезешкианом» - ОБНОВЛЕНО

Дожди и снег — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Азербайджане изменен расчёт зарплаты за период отпуска

Последние новости

Умер бывший вице-президент Сирии Рифат Асад

Сегодня, 16:17

Пожар на проспекте Зии Буниятова потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Трамп прибыл в Швейцарию

Сегодня, 16:07

Рютте пытается непублично решить вопрос с Гренландией

Сегодня, 15:52

Дипломатический демарш и военный расчет: истинное лицо индийской политики в регионе

Сегодня, 15:28

На линии Сумгайыт-Баку у экспресс-поездов появилась новая остановка

Сегодня, 15:25

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Сегодня, 15:20

Кутаб с «сюрпризом»: в Сураханы в мясе нашли ДНК лошади - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Сегодня, 15:10

Макрон покинул Давос не добившись встречи с Трампом

Сегодня, 15:07

Вернувшейся в Ханкенди первой группе переселенцев вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Швеция, вслед за Норвегией и Францией, отказалась войти в состав Совета мира

Сегодня, 14:57

В Азербайджане минимальная зарплата будет пересматриваться не реже одного раза в год

Сегодня, 14:48

В Баку задержан наркокурьер, работавший на гражданина Ирана - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Иран пригрозил США

Сегодня, 14:35

В Армении сотрудники рудников объявили забастовку

Сегодня, 14:30

В Баку обсудили угрозу дезинформации в глобальном и национальном контексте - ФОТО

Сегодня, 14:28

Председателем правления Azər-Türk Bank назначена Гюнель Набиева

Сегодня, 14:18

Почему азербайджанская политика оказалась устойчивой в эпоху глобальной турбулентности

Сегодня, 14:15

Мир как новая реальность: как Президент Алиев формулирует повестку постконфликтного Кавказа

Сегодня, 14:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43