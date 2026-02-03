Минюст США удалил тысячи файлов по делу Эпштейна
Министерство юстиции США удалило с публичного сайта несколько тысяч документов и медиа‑файлов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, после того как стало известно, что в некоторых из них могли случайно оказаться личные данные пострадавших, включая несовершеннолетних.
В письме, направленном федеральным прокурором Джейем Клейтоном (Северный округ Нью-Йорка), отмечается, что меры были приняты после того, как адвокаты более 200 предполагаемых жертв Эпштейна обратились к федеральным судьям с просьбой немедленно снять файлы с сайта, указывая на многочисленные ошибки при сокрытии личных данных пострадавших, сообщает 1news.az со ссылкой на Anadolu Ajansı.
«С момента появления первых жалоб министерство усердно работало даже в выходные. В результате мы сняли с сайта несколько тысяч документов и медиа‑файлов, которые могли случайно содержать информацию, позволяющую идентифицировать жертв», - говорится в письме.
Отмечается, что почти все материалы, указанные самими жертвами или их адвокатами, были удалены, а также значительная часть документов, выявленных министерством юстиции самостоятельно, подчеркивается, что все удалённые материалы сейчас находятся на проверке.
