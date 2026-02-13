Состояние Бурака Озчивита превысило миллиард

По данным турецких СМИ, состояние турецкого актера Бурака Озчивита превысило 1 миллиард турецких лир (39 миллионов манатов).

GZT сообщает, что доходы от сериалов, рекламных контрактов и зарубежных проектов он направляет в недвижимость и уже приобрёл 11-комнатную виллу в Абу-Даби, владеет тремя квартирами в Дубае, а также покупает квартиры в районе Эйюп в Стамбуле.

Отмечается, что после участия в сериале «Kuruluş: Osman» переговоры о новом сезоне не увенчались успехом, и в этот период актёр сосредоточился на театральной сцене. При этом он продолжает получать доход как в Турции, так и за рубежом через сотрудничество с брендами и участие в частных проектах.

Подчеркивается, что активные инвестиции и доходы делают Б.Озчивита одним из самых заметных и финансово успешных актёров Турции.