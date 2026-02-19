Как азербайджанец из «восьмого» оказался на европейской сцене с мировыми звёздами - ФОТО - ВИДЕО

Современная музыкальная индустрия развивается в условиях высокой мобильности и открытости границ.

Таким образом, электронная сцена в Европе формируется как международное пространство, в котором молодые артисты из разных стран получают возможность профессионального роста, выступлений и взаимодействия с широкой аудиторией. Для многих из них переезд становится важным этапом личного и творческого становления.

В этом контексте особый интерес представляют истории молодых представителей азербайджанской диаспоры, сумевших реализовать себя в зарубежной творческой среде.

Одним из таких примеров является Джахангир Назаров - диджей, выступающий под псевдонимом Kavkaz. Уже с семнадцати лет он проживает в польской столице Варшаве, постепенно выстраивая профессиональный путь в европейской электронной музыкальной среде. 1news.az обратилась к нему, чтобы узнать подробнее о жизни азербайджанского артиста в Европе.

- Когда впервые появилась мысль о переезде за границу? Это была мечта, необходимость или случайность?

- Я родился в Баку и прожил там до семнадцати лет, после чего переехал в Варшаву, поступив в университет. Учёбу я пока не завершил, не знаю, к сожалению это или к счастью, потому что сейчас полностью сосредоточен на работе и продюсировании новой музыки.

О переезде я начал задумываться ещё в школе, мне всегда хотелось учиться и жить в Европе - так, как это показывают в фильмах и сериалах. Существовали личные обстоятельства, из-за которых я понял, что не смогу строить жизнь дома. На мне лежала большая ответственность, было давление, споры с семьёй по поводу поступления и переезда, но в итоге всё получилось.

До музыки моя жизнь выглядела вполне «идеальной», я учился и работал бухгалтером в американской фармацевтической компании. Однако со временем понял, что офисный график с понедельника по пятницу с 9 до 16 стал для меня иллюзией комфорта, которая не приносит настоящего удовольствия. Это осознание пришло тогда, когда у меня начало получаться в диджеинге, хотя начиналось всё очень случайно, я просто играл дома, нажимал кнопки, пытаясь понять, как это работает.

- Каким был ваш путь как музыканта в Польше?

- В общежитии у моего соседа-турка был диджейский пульт, который я у него купил и начал осваивать самостоятельно, методом проб и ошибок. При этом у меня уже было базовое понимание музыки, ведь ещё в школе я пробовал писать биты, хотя тогда понял, что пока рано. Сначала я играл только на студенческих вечеринках, пикниках и небольших встречах. Затем один из соседей предложил мне выступать фоном и в перерывах в новом стендап-клубе. Я согласился ради практики на живой аудитории и проработал там шесть месяцев без какого-либо заработка.

Позже команда клуба переехала в другой бар, популярный ночной клуб в центре Варшавы на той же улице. Спустя время меня пригласили играть там по пятницам и субботам, начали продвигать афиши. Тогда я ещё не понимал, действительно ли у меня получается или это временный дофамин. Но вскоре меня заметила организация, проводившая вечеринки для русскоязычной аудитории по всей Польше, а затем и по Европе. Я стал играть каждую неделю в разных клубах, постепенно набирая обороты как диджей по всей стране.

Многие спрашивали, в чём моя уникальность. Честно говоря, я и сам до конца не знаю, но люди говорили, что на сцене ощущается особая энергия. Я играл треки, которые тогда почти никто не ставил, например, музыку русскоязычных артистов. Это происходило в период начала войны в Украине, когда в Польше было много беженцев и сильный негатив к русскому языку. Из-за этого я сталкивался с хейтом и даже угрозами. бывало, меня ждали после клубов. Но мой азербайджанский темперамент помогал справляться, и всё проходило спокойно.

Так постепенно началась моя карьера. Гастроли по Европе, перелёты без сна, знакомства с артистами, которых я слушал. Затем последовали концерты, туры и резидентство в одном из лучших клубов Варшавы - Sketch Nite, где я познакомился с европейскими диджеями и артистами фестивального уровня. Один из самых сюрреалистичных моментов был, когда я играл сет, а за моей спиной стоял Post Malone, раскачивался под треки и курил сигарету. В тот момент я задал себе вопрос: неужели это происходит со мной - с парнем из Баку, выросшим на «восьмом километре»?

Среди артистов, с которыми я выступал, гастролировал, работал над сведением треков и подружился с Morgenshtern, Kizaru, Alblak 52, Скриптонит, T-Fest, Lil Morty, Платина, Lil Krystalll, Гео Пика, Scally Milano, Face, Rocket, OG Buda, Mayot, Toxis, Baby Cute, Aarne. Первый тур был с артистом Индаблэк, который тогда состоял в лейбле Скриптонита «Музыка 36» и именно после этого тура я по-настоящему почувствовал себя артистом.

Благодаря этой работе я познакомился с медийными личностями, стримерами, киберспортсменами и продюсерами, а также выступал на днях рождения таких известных Twitch-стримеров, как Evelone, Zloy и профессионального игрока в Counter-Strike S1mple.

Сегодня я диджей, продюсер и исполнитель собственных треков и это профессия, не совсем типичная для азербайджанца, но именно так я реализовал детскую мечту и продолжаю идти этим путём.

- Был ли момент культурного шока в Польше, который запомнился особенно ярко?

Первый день в Варшаве запомнился ощущением, будто часть меня уже принадлежит этому городу, словно я здесь когда-то был. Конечно, присутствовала и тоска, так как я оказался один, началась взрослая жизнь без привычной заботы, уже никто не готовит, не стирает, не моет посуду. Но в отличие от многих знакомых студентов у меня была мечта, поэтому я ни на секунду не пожалел о переезде.

- Почему вы выбрали именно псевдоним Kavkaz? Получилось просто случайно или же символично?

- Выбор псевдонима оказался сложной задачей, ведь вариантов было много, но ни один не казался подходящим. Хотелось чего-то оригинального, связанного с моей фамилией и одновременно указывающего на происхождение.

Однажды поздним вечером в одном из варшавских баров ко мне подошёл слушатель, мы разговорились за бокалом вина. Он спросил, откуда я и узнав, что из Азербайджана, сказал: «Значит, ты кавказец. Всё, буду звать тебя Кавказыч».

В этот момент я понял, что это именно то, что нужно: символично и звучно. Так появился псевдоним Kavkaz. С тех пор поклонники на выступлениях кричат «Кавказ!», друзья тоже так меня называют, и даже бывают забавные ситуации, когда незнакомые люди подходят за фотографией, обращаясь именно так.

- Есть ли в Европе больше свободы для артиста или больше конкуренции?

- Европейская сцена даёт и свободу, и высокую конкуренцию одновременно. Здесь можно экспериментировать, выступать, гастролировать и находить аудиторию в разных странах, но при этом необходимо постоянно доказывать свой уровень. Мои еженедельные выступления, гастроли по Европе, сотрудничество с артистами и работа в крупных клубах, стал результатом именно такой среды.

- Спасибо за ваши ответы!

Джамиля Суджадинова