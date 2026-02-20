Парк или очередная новостройка? Жители Ясамала обеспокоены судьбой леса у озера Ганлыгёль - ВИДЕО

Несмотря на то, что еще с прошлого года в лесной зоне вокруг озера Ганлыгёль в Ясамальском районе установлена табличка о создании парка, никаких реальных шагов в этом направлении не предпринимается.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ITV, напротив, на данной территории растет число высохших и срубленных деревьев.

Местные жители отмечают, что зеленые насаждения на указанном участке редеют, при этом там ведутся раскопки. Люди опасаются, что вместо парка здесь построят жилые здания: «Мы постараемся этого не допустить, потому что главное - это растительность. Нельзя же застраивать зданиями всё вокруг! Было бы правильно разбить на этом месте парк».

В строительной компании заявили, что на данной территории действительно предусмотрено создание парковой и зеленой зоны: «Этот план остается в силе. Проведены предварительные работы по подготовке проекта. Однако правовой статус данного земельного участка еще не оформлен окончательно, в связи с чем направлено обращение в соответствующие государственные структуры. Работы начнутся сразу после полного урегулирования юридических аспектов. Мы заинтересованы в реализации проекта парка».

В свою очередь, в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что в 2024 году на основании обращения Исполнительной власти Ясамальского района Государственное агентство экологической экспертизы выдало заключение на вырубку высохших деревьев, что и было исполнено: «С того момента в сосновой роще не было зафиксировано ни одного случая вырубки деревьев».

