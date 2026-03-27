Хикмет Гаджиев принял участие во встрече помощников руководителей стран ОТГ - ОБНОВЛЕНО

По приглашению венгерской стороны в Будапеште состоялась успешная встреча на уровне помощников глав государств и правительств в рамках Организации тюркских государств.

Об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в социальной сети X.

Х.Гаджиев отметил, что в ходе встречи были рассмотрены итоги Габалинского саммита Организации тюркских государств, а также со ссылкой на приоритеты председательства Азербайджана в контексте текущих глобальных вызовов подчеркнута важность сотрудничества в сфере безопасности.

"Как подчеркивал Президент Ильхам Алиев на предыдущих саммитах Организации тюркских государств, тюркский мир - благодаря своей молодой демографии, богатым природным ресурсам, энергетическому потенциалу и стратегическому геополитическому положению, включая ключевые транспортные маршруты, - занимает важное место на Евразийском континенте, а ОТГ превратился в важный геополитический центр".

At the invitation of the Hungarian side, a successful meeting was held in Budapest within the framework of the Organization of Turkic States at the level of assistants to the heads of state and government. During the meeting, the outcomes of the Gabala Summit of the OTS were… pic.twitter.com/Egy6gDCA2Y — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 27, 2026

18:30

По инициативе Венгрии состоялась встреча дипломатических помощников глав государств и правительств стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

Как сообщает АПА, Азербайджан представлял на встрече помощник Президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В рамках мероприятия Хикмет Гаджиев провёл также ряд встреч.