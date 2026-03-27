В Стамбуле начал работу очередной Саммит STRATCOM - ФОТО

В Cтамбуле стартовал пятый Саммит по стратегическим коммуникациям (STRATCOM).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, собравшее десятки высокопоставленных участников из 38 стран, посвящено обсуждению напряжённости на Ближнем Востоке и актуальных вопросов, связанных с международной системой.

Саммит STRATCOM, в котором наряду с государственными представителями Турции принимают участие 11 министров из 10 стран и более 60 высокопоставленных лиц, в этом году посвящен теме: «Разлом в международной системе: кризисы, нарративы и поиск порядка».

Азербайджан на мероприятии представлен делегацией во главе с исполнительным директором Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмедом Исмаиловым.

Выступая на официальной церемонии открытия, руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран отметил, что мир больше не развивается по привычным правилам, и в современных условиях обычными стали такие явления, как нарушения прав человека и международного права, исламофобия и жёсткое нарушение границ.

Он отметил, что происходящее является не только провалом глобальной политики, но и моральным крахом, подчеркнув, что в этом процессе большое влияние оказывает дезинформация, распространяемая с использованием новых технологий, социальных сетей и искусственного интеллекта.

Бурханеттин Дуран охарактеризовал дезинформацию как глобальную угрозу.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в своём выступлении рассказал о посреднической роли страны в происходящих в мире войнах. Он подчеркнул, что стремление Турции выступать посредником и налаживать мосты мира в условиях международной напряжённости является не просто дипломатической реакцией, а отражением политического и исторического понимания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, направивший участникам видеообращение с пожеланиями успехов, также затронул последние процессы, происходящие в мире.

Он подчеркнул важность более чувствительного подхода международного сообщества к данной теме для предотвращения распространения ложной информации, отметив, что все государственные структуры Турции мобилизованы для установления мира в мире.

Мероприятие продолжилось панельными заседаниями.

В ходе двухдневного форума будут обсуждаться процессы фрагментации международной системы, возникающие в результате этого кризисы, а также подходы различных регионов к поиску нового глобального порядка.

Саммит STRATCOM является первой высокоуровневой платформой после Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будущее международной системы обсуждается с точки зрения стратегических коммуникаций. Ожидается, что саммит станет важной площадкой для широкого обсуждения войны на Ближнем Востоке на международном уровне.

